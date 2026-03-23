Negli impianti di scarico civili, industriali e pubblici, i problemi più gravi nascono quasi sempre in modo silenzioso, all’ interno delle condotte, e diventano evidenti solo quando il danno è già in atto e l’intervento deve essere urgente, invasivo e costoso. Le videoispezioni permettono di anticipare questo momento, mostrando in tempo reale lo stato delle tubature e rendendo visibili rotture, schiacciamenti, depositi e ostruzioni prima che compromettano il deflusso e la funzionalità dell’impianto, trasformando l’emergenza in una diagnosi preventiva che consente di pianificare interventi mirati, limitare le demolizioni e contenere in modo concreto tempi, rischi e costi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Un controllo oggi evita grandi costi domani: l’importanza delle videoispezioni

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