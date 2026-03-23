un como a forza cinque allungo da champions

di Enrico Levrini COMO Un Como sempre più da Champions. Cinque gol al Pisa, arrivati grazie alla creatività del gioco di Fabregas, che ormai è diventata un’impronta indelebile per la squadra. "Divertirsi sfruttando il talento di tutti - è il segreto che rivela l’allenatore lariano - Vogliamo dedicare la vittoria a Michael Hartono, che ha creduto in noi e ci ha dato la forza di realizzare, questo progetto. La zona Champions? Si respira un’aria molto bella, la gente è soddisfatta. Poi tutti vogliamo di più, ma ci si sta godendo il percorso", commenta lo spagnolo dopo il trionfo che regala il +3 sulla Juventus. La dimostrazione della bontà del lavoro svolto è anche nel sedicesimo giocatore stagionale a segno, Assane Diao. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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