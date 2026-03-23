Un Como a forza cinque Allungo da Champions

Da sport.quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

di Enrico Levrini COMO Un Como sempre più da Champions. Cinque gol al Pisa, arrivati grazie alla creatività del gioco di Fabregas, che ormai è diventata un’impronta indelebile per la squadra. "Divertirsi sfruttando il talento di tutti - è il segreto che rivela l’allenatore lariano - Vogliamo dedicare la vittoria a Michael Hartono, che ha creduto in noi e ci ha dato la forza di realizzare, questo progetto. La zona Champions? Si respira un’aria molto bella, la gente è soddisfatta. Poi tutti vogliamo di più, ma ci si sta godendo il percorso", commenta lo spagnolo dopo il trionfo che regala il +3 sulla Juventus. La dimostrazione della bontà del lavoro svolto è anche nel sedicesimo giocatore stagionale a segno, Assane Diao. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

un como a forza cinque allungo da champions
© Sport.quotidiano.net - Un Como a forza cinque. Allungo da Champions

Articoli correlati

Como, 5 gol al Pisa e allungo Champions: la Juve è nei guaiIl Como arriva alla sosta con il vento in poppa, centrando la sua quinta vittoria consecutiva.

Allegri avvisa: “Milan, bisogna iniziare a vincere. Le prime cinque col Como lotteranno per la Champions”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A...

¿Por qué el PSG no puede llevar el parche de la Champions

Video ¿Por qué el PSG no puede llevar el parche de la Champions? ??

Una selezione di notizie su Un Como a forza cinque Allungo da...

Temi più discussi: La nostra Champions: Como, Fabregas allo scoperto Sappiamo dove vogliamo arrivare; Napoli-Torino 2-1, Elmas: Contavano solo i 3 punti. Alisson: Forza Napoli sempre; Como, 5 gol al Pisa e allungo Champions: la Juve è nei guai | Libero Quotidiano.it.

allungo da champions un como a forzaUn Como a forza cinque. Allungo da ChampionsI lariani dominano contro il Pisa e staccano in classifica la Juventus. Fabregas: Vittoria per Hartono. Quarto posto? Ci godiamo il percorso. sport.quotidiano.net

allungo da champions un como a forzaComo da urlo: 5-0 al Pisa e allungo Champions sulla JuventusIl Como travolge il Pisa con un netto 5-0 e consolida il quarto posto, il sogno Champions League si fa sempre più concreto ... it.blastingnews.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.