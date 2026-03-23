Dietro le chat private e i messaggi diretti, la realtà spesso sorprende. Amira Evans, star del porno, racconta a Daily Star un mondo che pochi conoscono: uomini sposati, padri provvidenti e mariti “perfetti” che nascondono identità sessuali segrete alle loro mogli. “Gli uomini che mi scrivono non sono scapoli ricchi e disinibiti, ma mariti, padri provvidenti e sposati”, spiega. “Quello che mi sorprende non sono le fantasie sessuali, ma quanto siano comuni”. Dalle chat emerge un doppio mondo: uomini che spendono cifre importanti per interagire con lei o altre dominatrici. “Non è solo curiosità, è qualcosa che manca. Penso che molti di questi uomini siano in realtà abbastanza infelici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un cliente sposato si veste di nascosto con lingerie femminile. Un altro mi guarda in webcam con la moglie che dorme vicino”: i segreti della pornostar Amira Evans

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