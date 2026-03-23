di Alessandro D’Amato ROMA L’esplosione poco prima delle 13 di ieri: un boato fortissimo, i vetri delle case che vanno in frantumi e i detriti che, spinti dall’onda d’urto, arrivano fino a 200 metri di distanza. Poi il crollo della palazzina e i danni significativi agli edifici vicini al civico 39 di via Tavagnasco, a Piana del Sole, tra Ponte Galeria e Fiumicino, nel quadrante sud di Roma. Poteva essere una strage: "È un miracolo che non ci siano vittime", ripetono i residenti. Il bilancio è di due feriti gravi — marito e moglie di 84 e 86 anni — oltre a circa 70 sfollati. La polizia ha chiuso e sgomberato le strade all’altezza di via Demonte e via Castellinaldo, nel tratto compreso tra il civico 56 e via Eugenio Villoresi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un boato, poi il crollo. Tre palazzine rase al suolo: "Sembrava un attentato"

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