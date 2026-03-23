Umbria referendum giustizia | lo scrutinio in diretta

Perugia, 23 marzo 2026 – Affluenza oltre il 50 per cento in Umbria al termine della prima giornata di voto del referendum sulla riforma della giustizia. Il dato relativo a tutte le 997 sezioni allestite riportato dal portale Eligendo è infatti del 50,11. Il 50,42 in provincia di Perugia e del 49,21 in quella di Terni. Diversi in comuni dove si è recato alle urne più della metà degli aventi diritto. I centri dove si è votato di più sono entrambi in provincia di Terni. Porano ha infatti fatto registrare un'affluenza del 56,72 per cento, e San Venanzo del 56,01. Nove complessivamente le sezioni coinvolte. A Terni l'affluenza è stata del 48,19. In provincia di Perugia toccato il 54,87 nei tre seggi di Monta Santa Maria Tiberina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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