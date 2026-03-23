Una corona di fiori bianchi e la bandiera del Sole delle Alpi sul feretro. Nell’abbazia di Pontida, in provincia di Bergamo, si tengono i funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi. L’ultimo saluto del ‘suo’ popolo nella cittadina dove si tiene il tradizionale raduno del Carroccio a partire dal 1990. Sembra un tuffo nel passato tra cori “Padania libera” e “Secessione”, foulard verdi e bandiere della Lega Nord con l’Alberto da Giussano. In camicia verde anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, contestato più di una volta da alcuni militanti, compresi quelli del Partito popolare del Nord di Roberto Castelli. “Molla la camicia verde, vergogna”, urla qualcuno dalla folla assiepata oltre le transenne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, l’ultimo saluto a Pontida: Salvini in camicia verde contestato

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L'ultimo saluto a Bossi, il feretro accolto tra i cori a Pontida

Una selezione di notizie su Umberto Bossi

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Oggi l’ultimo saluto a Umberto Bossi, non tutti l’hanno conosciuto da vicino o hanno vissuto quei tempi con lui, c’è stato chi l’ha amato e chi l’ha odiato, non era un personaggio politico scontato, certamente non accomodante, ma proprio grazie a questa sua ca facebook

Meloni arriva a Pontida per i funerali di Umberto Bossi x.com