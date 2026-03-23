Gli Stati Uniti tentano la via diplomatica ma al tempo stesso alzano il livello dello scontro con Teheran, in un quadro sempre più instabile che coinvolge lo Stretto di Hormuz, Israele e il Libano. Secondo fonti citate da Axios, gli inviati di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff stanno lavorando alla creazione di una squadra incaricata di negoziare con l’Iran su ordine diretto del presidente. Negli ultimi giorni non si registrano contatti diretti tra Washington e Teheran, ma Egitto, Qatar e Regno Unito avrebbero svolto un ruolo di mediatori per lo scambio di messaggi. Il Cairo e Doha avrebbero informato Stati Uniti e Israele che la Repubblica islamica sarebbe interessata ad avviare negoziati, ma solo a condizioni molto rigide compresi dei risarcimenti in denaro. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ultimatum e offerte tra Usa e Iran. Donald crea un team per negoziare

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