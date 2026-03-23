Ultimatum di Trump e nuova sfida dell’Iran escalation per Hormuz

(Adnkronos) – L'ultimatum di Donald Trump e la nuova sfida dell'Iran. Il presidente degli Stati Uniti fissa un termine perentorio per la riapertura dello Stretto di Hormuz entro 48 ore: se ciò non avverrà, gli Usa colpiranno le centrali iraniane con conseguenze disastrose per le infrastrutture energetiche. Teheran non si piega e replica rilanciando. All'eventuale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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