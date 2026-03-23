Ultimatum di Trump all’Iran | apra Hormuz o colpiremo centrali nucleari
La guerra in Medio Oriente. Ultimatum di Trump all’Iran: apra Hormuz o “colpiremo le centrali nucleari”, minaccia il presidente Usa. Nuovi attacchi incrociati tra Israele e Iran. Teheran lancia due missili anche contro l’Arabia Saudita. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Articoli correlati
Ultimatum di Trump: "L'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche". Teheran replica: "Missili su infrastrutture energetiche Usa""Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e...
Leggi anche: L'ultimatum di Trump: "Teheran apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali elettriche". E l'Iran minaccia le infrastrutture energetiche Usa
Ultimatum di Trump all'Iran: apra Hormuz o colpiremo centrali nucleari
Tutto quello che riguarda Ultimatum di Trump all'Iran apra Hormuz...
Temi più discussi: Ultimatum di Trump e nuova sfida dell'Iran, escalation per Hormuz; L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; Ultimatum di Trump: Aprite Hormuz o colpiremo le centrali elettriche; L'Iran pone 6 condizioni per la fine della guerra - La Giornata del 22 marzo.
Ultimatum di Trump e contro ultimatum di Khamenei in scadenza. La guerra in Iran si avvia verso una nuova escalationUltimatum di Trump all’Iran in scadenza: Teheran non cede. Tra minacce e spiragli diplomatici, cresce la tensione sullo Stretto di Hormuz. lanotiziagiornale.it
Guerra in Iran, Teheran respinge l'ultimatum di Donald Trump: Pronti a colpire gli impianti energetici ed elettrici in tutto il GolfoL'Iran non cede all'ultimatum di Donald Trump ed è pronto a colpire gli impianti energetici e idrici in tutto il Golfo ... notizie.it
Donald Trump annuncia il rinvio dell'ultimatum contro l'Iran, dopo colloqui «produttivi» avuti negli ultimi due giorni. «Basandomi sul tenore e il tono di queste conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive, che continueranno per tutta la settimana - scrive i facebook
L’ultimatum di Trump: «Aprire Hormuz entro 48 ore». Teheran: «Se attaccano, lo chiuderemo completamente» x.com