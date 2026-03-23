Siena, 23 marzo 2026 – Si è svolto a Piombino il primo Congresso della Uilm Toscana Sud-Est, che riunisce i territori di Siena, Livorno e Piombino, in un’area strategica per l’industria manifatturiera regionale. Il nuovo coordinamento territoriale nasce in un contesto economico complesso, segnato da importanti trasformazioni industriali e dal forte ricorso agli ammortizzatori sociali. Particolarmente critico il quadro nella provincia di Siena - si legge nel documento del sindacato -, dove nel 2025 si è registrato un vero e proprio boom della cassa integrazione, arrivata a 4,7 milioni di ore, con un aumento del 231,7% rispetto al 2024. Nel settore metalmeccanico sono state utilizzate 3,2 milioni di ore di cig, in aumento del 350% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uilm si organizza nell’area Sud Est. “A Siena metalmeccanica in crisi”

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