La guerra in Ucraina. Kiev attacca i porti russi sul Baltico. Colpito uno snodo strategico per l’export di petrolio. Proseguiranno i colloqui diplomatici in Florida. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, Kiev attacca i porti russi sul Baltico. Colloqui diplomatici in Florida.

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