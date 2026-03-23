U20 Juventus Milan 1-1 | un punto che serve a metà Juventus fermata dal Milan
Un altro pareggio in casa bianconera; la squadra di mister Padoin non va oltre l’1-1 contro il Milan al termine di una gara combattuta, ma a tratti rallentata. I bianconeri passano in vantaggio con Bellino, ma vengono raggiunti sulla fine del primo tempo da Domnitei su un calcio di rigore. Un punto che comunque fa salire la Juventus a quota 44 nel campionato Primavera 1. Primo tempo: dominio Juventus più intraprendente, ma il Milan colpisce sul finale. Il match si apre con un’occasione per i rossoneri dopo appena quattro minuti: Borsani calcia di prima intenzione, ma Huli è attento e respinge con sicurezza. La Juventus prova a rispondere con una punizione di Tiozzo, ma il tentativo non crea particolari problemi alla difesa rossonera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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Juventus U20-Milan 1-1, finale: Domnitei risponde dal dischetto a Bellino49' – Finisce il match. 47' – Esce bene Huli e salva la porta della Juventus. 46' – Tiozzo spende il giallo con un fallo su Tartaglia. tuttojuve.com
DIRETTA JUVENTUS MILAN PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net
Claudio Zuliani. . SENZA VERGOGNA Nerazzurri e rossoneri , dopo i mega favori ricevuti, hanno il coraggio di lamentarsi per il rigore della Juventus! #Juventus #Milan #Inter facebook
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