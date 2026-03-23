U20 Juventus Milan 1-1 | un punto che serve a metà Juventus fermata dal Milan

Da stilejuventus.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro pareggio in casa bianconera; la squadra di mister Padoin non va oltre l’1-1 contro il Milan al termine di una gara combattuta, ma a tratti rallentata. I bianconeri passano in vantaggio con Bellino, ma vengono raggiunti sulla fine del primo tempo da Domnitei su un calcio di rigore. Un punto che comunque fa salire la Juventus a quota 44 nel campionato Primavera 1. Primo tempo: dominio Juventus più intraprendente, ma il Milan colpisce sul finale. Il match si apre con un’occasione per i rossoneri dopo appena quattro minuti: Borsani calcia di prima intenzione, ma Huli è attento e respinge con sicurezza. La Juventus prova a rispondere con una punizione di Tiozzo, ma il tentativo non crea particolari problemi alla difesa rossonera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

u20 juventus milan 1 1 un punto che serve a met224 juventus fermata dal milan
© Stilejuventus.com - U20, Juventus Milan 1-1: un punto che serve a metà, Juventus fermata dal Milan

Articoli correlati

Primavera 1, Juventus-Milan 1-1: un punto a testa | Live NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo: oggi alle ore 13:00 il diavolo giocherà contro la Juventus, reduce dall'incredibile pareggio per...

Milan, filtra malumore per la gestione arbitrale di Inter-Juventus ma non solo. Il puntoSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il clamoroso strascico polemico di Inter-Juventus, partita vinta dai nerazzurri per 3-2 al 90' ma...

Juventus-Milan 0-0: gli highlights | Serie A

Video Juventus-Milan 0-0: gli highlights | Serie A

Tutti gli aggiornamenti su Juventus Milan

Temi più discussi: U20 | Juventus-Milan | Il tabellino; Tabellino partita Milan U20 vs Juventus U20; U20 | Juventus-Milan | La partita; Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming.

juventus milan u20 juventus milan 1Juventus U20-Milan 1-1, finale: Domnitei risponde dal dischetto a Bellino49' – Finisce il match.  47' – Esce bene Huli e salva la porta della Juventus.  46' – Tiozzo spende il giallo con un fallo su Tartaglia. tuttojuve.com

juventus milan u20 juventus milan 1DIRETTA JUVENTUS MILAN PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.