2026-03-23 16:00:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: MILANO – Amaro in bocca in casa Inter dopo il pareggio in rimonta subito a Firenze contro la Fiorentina. Nerazzurri che, oltre all’aver mancato il successo che li avrebbe tenuti a +8 sul Milan, stizziti anche per il rigore non ricevuto per un fallo di mano di Pongracic. Lo stesso presidente Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell’assemblea della Lega Calcio Serie A. ci ha tenuto ad evidenziarlo: “ Tanti opinionisti hanno dimostrato che quello di Pongracic era calcio di rigore. Mi limito a dire questo. Non facciamo le vittime, ci deve essere uniformità di valutazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Pongracic, rigore per l’Inter. Sempre lamentele, io non voglio”

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