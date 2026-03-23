Situazione piuttosto sbilanciata quanto a chipcount. Una mano spettacolare ha fatto schizzare Francesco Arnone in testa con quasi 8 milioni di chips su un totale di 30 milioni. Segue Gianluca Trebbi. Ancora in corsa anche Giada Fang. Restano 14 pretendenti. Oggi è il final day e si deciderà tutto Ci sono 14 giocatori ancora in lizza per il titolo. Tra il 14° e il terzo, la differenza è ci circa 2 milioni di chips. La stessa che c'è tra secondo e terzo. Chipcount davvero particolare quello della terza edizione dell'IPC: il Main Event è arrivato al final day con Giada Fang ancora in corsa Come sempre accade, i colpi di giornata sono stati interessanti quanto spettacolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutto pronto per il final day dell'IPC di Campione. Restano 14 players

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