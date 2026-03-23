Dati di affluenza molto interessanti e addirittura spiazzanti nella prima giornata di voto al referendum giustizia. Di più: code ai seggi, e anche una certa ressa presso gli uffici comunali e i municipi - già da sabato - per recuperare la propria tessera elettorale eventualmente smarrita. A questo punto, non è fuori dalla realtà pensare a un'affluenza finale del 60% oggi alle 15. Le previsioni della vigilia attribuivano maggiori speranze al Sì in caso di partecipazione più elevata. Ma confesso un certo grado di prudenza: in questi casi si tratta di capire chi si sia più mobilitato, quali argomenti abbiano smosso i cuori - più che le menti - e tutto è davvero possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tutti in coda per conquistare maggiore libertà (speriamo). Voto e Iran, non vinca l'odio in sé

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, Trump: “Speriamo in accordo o scopriremo se ha ragione Khamenei”

Daria Bignardi: «Donna, vita, libertà non è uno slogan creativo, ma un’equazione: se togli la vita, se togli la libertà, resta solo il potere»Questo articolo sull’Iran e su Donna, vita, libertà è pubblicato sul numero 11 di Vanity Fair in edicola fino al 10 marzo 2026.

Tutti gli aggiornamenti su Tutti in coda per conquistare maggiore...

Temi più discussi: Tutti in coda per il Bifest; Tutti in coda per la bellezza. Palazzo Turati il più visitato; Tutti in coda per una firma del fotografo dei cani Navid Tarazi; Tutti in coda alle pompe meno care: in Veneto calo dei prezzi a rilento.

Tutti in coda alle pompe meno care: in Veneto calo dei prezzi a rilentoNon è un miraggio. Davvero ci sono, oggi, distributori di carburanti con prezzi quasi identici a quelli pre-guerra in Iran. Benzina a 1,5 euro al litro e diesel a 1,8: un miracolo di questi tempi. Cos ... corrieredelveneto.corriere.it

Tutti in coda per la bellezza. Palazzo Turati è il più visitatoGiornate FAI di Primavera, tra i beni del Fondo vince Villa Necchi Campiglio . Tra i gioielli aperti per l’occasione dopo via Meravigli c’è la Civica Ragioneria. msn.com

I boomer occupano tutti gli spazi, anche quelli politici. Il riscatto dei giovani in questo referendum Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' #affluenza #referendumgiustizia2026 x.com

ciao a tutti , volevo provare a creare macro di gioco con macro creator. Sono inesperto, qualcuno sa se posso trovare tutorial in italiano, grazie facebook