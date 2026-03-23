Tutti in coda per conquistare maggiore libertà speriamo Voto e Iran non vinca l' odio in sé
Dati di affluenza molto interessanti e addirittura spiazzanti nella prima giornata di voto al referendum giustizia. Di più: code ai seggi, e anche una certa ressa presso gli uffici comunali e i municipi - già da sabato - per recuperare la propria tessera elettorale eventualmente smarrita. A questo punto, non è fuori dalla realtà pensare a un'affluenza finale del 60% oggi alle 15. Le previsioni della vigilia attribuivano maggiori speranze al Sì in caso di partecipazione più elevata. Ma confesso un certo grado di prudenza: in questi casi si tratta di capire chi si sia più mobilitato, quali argomenti abbiano smosso i cuori - più che le menti - e tutto è davvero possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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ciao a tutti , volevo provare a creare macro di gioco con macro creator. Sono inesperto, qualcuno sa se posso trovare tutorial in italiano, grazie facebook