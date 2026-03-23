Turnover e futuro del lavoro Quanto costa alle aziende?

IL TURNOVER non è solo una questione di risorse umane. È soprattutto un costo aziendale, spesso sottovalutato. Secondo le analisi di mercato, sostituire un dipendente che lascia l’impresa può arrivare a costare tra il 30 e il 50% della sua retribuzione annua lorda. Il dato emerge da una ricerca di Adecco dedicata al rapporto tra turnover e futuro del lavoro, che mette in luce il divario tra percezione delle aziende e comportamento reale dei lavoratori. Il fenomeno è tutt’altro che marginale. Nell’ultimo anno circa il 33% dei lavoratori ha cambiato impiego, segno di una mobilità professionale sempre più diffusa. Nonostante questo, molte imprese continuano a non avere strumenti adeguati per misurarne l’impatto economico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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