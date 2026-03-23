Turismo maggiore attenzione ai mercati esteri | entra nel vivo il piano di comunicazione di Cesenatico

Due le novità di quest’anno, una maggiore attenzione ai mercati esteri di prossimità e l’avvio della collaborazione con Pomilio Blumm Nelle prossime settimane a Cesenatico entrerà nel vivo il piano di comunicazione strategica strutturato secondo gli indirizzi del piano marketing triennale elaborato da Joseph Ejarque e strutturato secondo gli orientamenti della Dmo, l’organo consultivo dove le associazioni di categoria nazionale e i sindacati di categoria locali condividono con l’amministrazione le politiche per il posizionamento della città. Due le novità di quest’anno, una maggiore attenzione ai mercati esteri di prossimità e l’avvio della... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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