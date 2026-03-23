NAPOLI – Non si sono ancora spenti gli echi dell’ultimo Festival di Sanremo e arriva già un riconoscimento importante: il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, insieme al Coordinamento Stage & Indies, ha assegnato a Tullio De Piscopo il premio per il miglior live assoluto tra le esibizioni dell’Ariston 2026. A essere premiata è stata la straordinaria performance nella serata dei duetti, quando il Maestro è tornato sul palco insieme a LDA e AKA 7EVEN per una nuova e potente rilettura di “Andamento Lento”, brano simbolo presentato proprio a Sanremo nel 1988. Un’esibizione che, come sottolineato dal patron del MEI Giordano Sangiorgi, ha... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tullio De Piscopo in concerto, premio Mei e cofanetto 4 Lp in arrivo

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Una leggenda torna sul palco a Napoli! Tullio De Piscopo arriva al Teatro Augusteo con “80TULLIO live 2026”, uno show tra grandi successi, ritmo e sorprese. Forse l’ultimo tour… o forse no. facebook

Tullio De Piscopo premio Mei per la miglior performance live a Sanremo con “Andamento lento” x.com