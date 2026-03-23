Tudor, la Juventus esprime la massima vicinanza all’ex allenatore per la dolorosa perdita familiare dopo la gara in Inghilterra. La Juventus ha voluto esprimere ufficialmente la propria vicinanza a Igor Tudor in un momento di profondo dolore. L’allenatore è stato colpito dalla perdita del padre Mario Tudor, una notizia che ha scosso il mondo del calcio. La Vecchia Signora ha pubblicato un messaggio sui social per manifestare solidarietà: « Siamo vicini a Igor Tudor e alla sua famiglia. Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre ». Un gesto d’affetto sincero verso un professionista che ha scritto pagine importanti sul campo difendendo i colori bianconeri nel corso della sua carriera e allenando la prima squadra anche per qualche mese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor, grave lutto per l’allenatore del Tottenham. La Juve: «Vicini a Igor, ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del padre»

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