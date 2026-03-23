Tudor grave lutto per l’allenatore del Tottenham La Juve | Vicini a Igor ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del padre

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor, la Juventus esprime la massima vicinanza all’ex allenatore per la dolorosa perdita familiare dopo la gara in Inghilterra. La  Juventus  ha voluto esprimere ufficialmente la propria vicinanza a  Igor Tudor  in un momento di profondo dolore. L’allenatore è stato colpito dalla perdita del padre  Mario Tudor, una notizia che ha scosso il mondo del calcio. La Vecchia Signora  ha pubblicato un messaggio sui social per manifestare solidarietà: « Siamo vicini a Igor Tudor e alla sua famiglia. Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre ». Un gesto d’affetto sincero verso un professionista che ha scritto pagine importanti sul campo difendendo i colori bianconeri nel corso della sua carriera e allenando la prima squadra anche per qualche mese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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