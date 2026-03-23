2026-03-23 00:46:00 Arrivano conferme da Tuttosport: FIRENZE – Espulsione contro l’Atalanta, in panchina a Firenze Aleksandar Kolarov il vice di Chivu. Dopo il pari contro la Fiorentina, queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Visto come stava andando la partita i tre punti erano fondamentali, ma va dato merito alla Fiorentina. non abbiamo fatto la nostra miglior partita non siamo nel nostro miglior momento, ma siamo a +6 dalla seconda ed è tutto nelle nostre mani”. “Siamo a +6”. E il playoff Italia. ull’atteggiamento mentale dei nerazzurri: “Ci sta mancando un po’ di cattiveria e lucidità, magari è la stanchezza della tante partite fatte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Non è il nostro miglior momento ma siamo ancora a +6. Sta a noi chiudere questo campionato”

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