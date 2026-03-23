Trump su Hormuz | La Nato dovrebbe aiutarci ma finora non ha avuto il coraggio di farlo – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 21 marzo 2026 "È una semplice manovra militare. È relativamente sicura, ma serve molto aiuto nel senso che servono navi, serve volume. La NATO potrebbe aiutarci, ma finora non hanno avuto il coraggio di farlo. E altri potrebbero aiutarci, ma sapete, noi non lo usiamo. Sapete, a un certo punto si aprirà da solo, a un certo punto. Ma abbiamo sconfitto il nemico, e sono un nemico, sono un gruppo di persone malate", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». 🔗 Leggi su Open.online

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