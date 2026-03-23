Gli Stati Uniti rinviano gli attacchi all’Iran dopo colloqui “molto buoni e produttivi degli ultimi due giorni”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, su Truth. Lo stop dovrebbe durare cinque giorni. L’ultimatum di 48 ore di Trump sarebbe scaduto stasera. Trump afferma di aver dato istruzioni all’esercito statunitense di rinviare “tutti gli attacchi militari contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane” per cinque giorni, a seguito di due giorni di “conversazioni molto positive e produttive riguardanti una soluzione completa e totale”. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump, rinviati attacchi all’Iran dopo “colloqui molto buoni”

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