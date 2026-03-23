Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di schierare l’ ICE negli aeroporti statunitensi lunedì. La dichiarazione è avvenuta sul social Truth affermando che provvederà a spostare i «brillanti e patriottici agenti dell’ICE negli aeroporti, dove gestiranno la sicurezza come nessuno ha mai visto prima». La presa di posizione di Trump è da ricondurre allo shutdown del dipartimento per la sicurezza interna. Questo arresto si protrae ormai da oltre un mese e ha lasciato senza stipendio gli impiegati della Transportation Security Administration (TSA). Trump minaccia di mandare l’ICE, ma perché?. L’impasse creatosi tra Democratici e Repubblicani è anche il motivo per cui gli aeroporti sono sotto organico e i dipendenti continuano a non ricevere uno stipendio da settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump minaccia di schierare l’ICE negli aeroporti: è caos sulla sicurezza

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