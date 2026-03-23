Cercare di capire perché un presidente ha avuto quel mandato equivale ad analizzare le cause della sofferenza della società che l’ha prodotto. I voti, i punti deboli dell’elettorato, il nuovo moralismo, la globalizzazione. Un saggio Come conferma la guerra in Iran, ma avevano già indicato i dazi o la Groenlandia, l’imprevedibilità – personale oltre che pubblica – è una delle sue caratteristiche Ragionare su quello che una persona così farà è quindi impossibile: al massimo si possono fissare delle regole di comportamento che tengano conto dei nostri interessi e cercare di navigare a vista nelle tempeste che suscita. Ragionare però si può sul... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump, il leader “diverso” chiamato a guidare una società in sofferenza. Anatomia di una crisi che ci tocca da vicino

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