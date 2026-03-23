Trump festeggia la morte di Mueller su social | dal Senato accuse di crudeltà e sul web è bufera

Da screenworld.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono parole che, anche in politica, superano ogni confine di decenza. E quelle pronunciate da Donald Trump sabato scorso, pochi minuti dopo l’annuncio della morte di Robert Mueller, hanno fatto esattamente questo: hanno infranto un tabù talmente radicato da provocare condanne trasversali, dai democratici fino a esponenti di peso del Partito Repubblicano. Robert Mueller, ex direttore dell’FBI e volto simbolo dell’indagine sul Russiagate, si è spento venerdì sera all’età di 81 anni. La notizia ha scosso Washington, riportando alla memoria il ruolo cruciale che questo veterano dell’intelligence ha giocato nella storia americana recente:... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Trump festeggia la morte di Mueller su social: dal Senato accuse di “crudeltà” (e sul web è bufera)

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