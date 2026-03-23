Trump e l' incognita delle elezioni di metà mandato

Da laverita.info 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni di metà mandato che si terranno il 3 novembre rappresentano un potenziale spartiacque per la seconda presidenza di Donald Trump. Ecco perché. Come noto, a novembre non si voterà per la Casa Bianca ma per rinnovare la totalità della Camera e un terzo del Senato. Il presidente americano ha, in questo contesto, estrema necessità di mantenere la maggioranza repubblicana in entrami i rami del Congresso. In caso contrario, rischierebbe di vedere impantanata la sua agenda parlamentare e, se i dem dovessero riconquistare la Camera, dovrebbe probabilmente affrontare un nuovo impeachment. A oggi, non è che per i repubblicani la situazione appaia granché idilliaca. 🔗 Leggi su Laverita.info

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