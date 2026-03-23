trump e la rivolta dei podcaster

Donald Trump, lo dicevo la settimana scorsa da queste parti, sembra aver commesso qualche errore di calcolo in Iran. La guerra dura e forse durerà più del previsto. Nel frattempo un pezzo dei podcaster e youtuber che lo hanno sostenuto in questi anni sta voltando le spalle al presidente americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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