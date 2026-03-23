La più grande preoccupazione dei leader europei è che il conflitto militare innescato da Donald Trump contro l’Iran possa portarlo ad abbandonare l’Ucraina. I governi temono che il presidente degli Stati Uniti possa ritrattare contro i suoi alleati europei per non aver risposto alle sue richieste di aiuto nel Medio Oriente, interrompendo ciò che resta dell’aiuto americano a Kyiv. Quattro diplomatici dell’Unione Europea con conoscenza delle discussioni interne confermano questa ansia diffusa: mentre si cerca di evitare una rottura permanente nel rapporto transatlantico, i leader sperano che un’offerta di supporto limitato all’azione contro Teheran sia sufficiente a convincere Trump a mantenere la linea sul conflitto con la Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Iran: il rischio che l’Ucraina venga abbandonata

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