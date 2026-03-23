“Siamo fermamente intenzionati a raggiungere un accordo con l’Iran “. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata a Joe Kernen della Cnbc. Parole che arrivano dopo l’annuncio di Trump secondo cui, a seguito di colloqui produttivi con le autorità di Teheran, avrebbe ordinato all’esercito di rinviare per cinque giorni gli attacchi contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane. Parlando con Kernen, il presidente Usa ha affermato che le discussioni con le autorità iraniane “sono state molto intense” e che resta “fiducioso che si possa raggiungere qualcosa di concreto”. Kernen ha poi riferito che secondo Trump quanto sta accadendo in Iran può essere descritto come “ un cambio di regime “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump: “Determinati a raggiungere un accordo con l’Iran: c’è stato cambio di regime”

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