Truffa del finto carabiniere | denunciato un salernitano a Siena

Un 42enne salernitano è stato denunciato a Siena, con l'accusa di truffa, per essersi spacciato per un carabiniere e aver tentato di raggirare un'anziana, rubandole dell'oro. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato gli accertamenti. Il malvivente del nostro territorio è stato individuato e denunciato. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Le rubano anche la fede del marito defunto: 98enne romana truffata dalla coppia dei "finti carabinieri", arrestati nel salernitano . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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