Trionfo del ' no' al referendum l' ex sottosegretario Giuliano | Più che scelta tecnica è emersa legittima paura

Pasquale Giuliano, ex magistrato di Cassazione, senatore e sottosegretario Giustizia, interviene sui risultati al referendum dopo essersi schierato apertamente per il ‘No’. “I risultati del referendum raccontano qualcosa che va oltre il semplice no - commenta - Una parte consistente del Paese giustamente teme che la separazione delle carriere avrebbe indebolito l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, aprendo spazi di influenza per la politica. Più che una scelta tecnica, è emersa una legittima paura: quella di un equilibrio di poteri destinato a rompersi". Per Giuliano, il dato forse più interessante “non è tanto l’esito in sé, quanto il fatto che un tema storicamente “da addetti ai lavori” sia riuscito a mobilitare un dibattito così ampio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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