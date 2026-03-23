. Il pensiero del noto giornalista. Negli studi di “Mediaset”, il giornalista Riccardo Trevisani ha preso con forza le difese di Luciano Spalletti, analizzando il momento della Juventus attraverso una lente puramente statistica. Secondo Trevisani, la narrazione di una stagione deludente per i bianconeri sarebbe distorta da episodi specifici e isolati, in particolare i tiri dal dischetto, che avrebbero alterato pesantemente la percezione della classifica attuale. Ultimissime Juve LIVE: le principali novità di giornata L’analisi si sofferma sui pesanti errori di Jonathan David contro il Lecce e di Manuel Locatelli nell’ultimo pareggio con il Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Trevisani difende Spalletti: «Paga i rigori sbagliati da David e Locatelli. Sarebbe a -1 dal Milan»

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