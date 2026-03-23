Trevisani difende Spalletti | Paga i rigori sbagliati da David e Locatelli Sarebbe a -1 dal Milan

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il pensiero del noto giornalista. Negli studi di “Mediaset”, il giornalista  Riccardo Trevisani  ha preso con forza le difese di Luciano Spalletti, analizzando il momento della  Juventus  attraverso una lente puramente statistica. Secondo Trevisani, la narrazione di una stagione deludente per i bianconeri sarebbe distorta da episodi specifici e isolati, in particolare i tiri dal dischetto, che avrebbero alterato pesantemente la percezione della classifica attuale. Ultimissime Juve LIVE: le principali novità di giornata L’analisi si sofferma sui pesanti errori di  Jonathan David  contro il Lecce e di  Manuel Locatelli  nell’ultimo pareggio con il Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Spalletti dopo il rigore di David | “Non mi faccio devastare dal risultato” #spalletti

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