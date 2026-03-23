A partire dal 28 marzo, sarà riattivato il servizio dei “Treni del Mare” tra Lombardia e Riviera Ligure, segnando l'inizio della stagione turistica 2026. La linea collegherà anche Saronno con le località costiere, offrendo un collegamento diretto tra le due regioni. La ripresa del servizio rappresenta una delle iniziative previste per facilitare i collegamenti tra le aree interne e le zone costiere.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Treni del mare 2026: collegamenti Lombardia-Liguria anche da Saronno

Articoli correlati

Tornano i treni del mare: da Como e dalla Lombardia diretti fino alle spiagge della LiguriaCon l’arrivo della bella stagione tornano i “treni del mare”, i collegamenti diretti tra la Lombardia e la Liguria pensati per il turismo del fine...

Una selezione di notizie su Treni del mare 2026 collegamenti...

Temi più discussi: Dal 28 marzo tornano i treni del mare verso la Liguria; Ritornano i treni del mare; Treni del mare; Treni del mare, stagione 2026: 18 convogli in più tra Torino e la Riviera ligure di Ponente.

Treni del Mare 2026 tra Lombardia e Liguria: quando, orari, stazioni di partenza e arrivo e bigliettiPer evitare di prendere l'auto e restare imbottigliati nel traffico o a causa dei cantieri anche quest'anno (da sabato 28 marzo) tornano i Treni del mare, un servizio molto apprezzato per collegare ... ilgiorno.it

Da Monza e dalla Brianza al mare (e al lago) senz'auto: ecco le novità per arrivarci in trenoTornano i Treni del Mare 2026: collegamenti diretti dalla Brianza alla Liguria e novità sull’orario estivo Trenord e Malpensa Express. monza-news.it

Da sabato 28 marzo tornano i treni del mare, che collegheranno la Lombardia alle riviere liguri. Le partenze riguarderanno le stazioni di Milano, Bergamo, Monza, Seregno, Como, Saronno, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Rho, Pavia e Voghera, da cui si p - facebook.com facebook

Regione #Piemonte: ritornano i treni del mare @GabusiMarco @Frecciarossa_IT regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com