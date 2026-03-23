Trench curvy 2026 | cintura definisce vita e slancia

La stagione intermedia tra inverno e primavera richiede scelte strategiche per i corpi curvy. Il trench con cintura si impone come soluzione vincente per definire la silhouette. Questo capo non è solo un accessorio, ma uno strumento di stile che valorizza le forme naturali. Nella Primavera-Estate 2026, il modello beige lungo rimane l’elemento fondamentale del guardaroba. La struttura rigida della giacca offre supporto visivo immediato. L’obiettivo è creare un effetto slanciante senza sacrificare il comfort o l’eleganza necessaria. Struttura e Colori: La Strategia Visiva. Il taglio strutturato trasforma la percezione delle proporzioni corporee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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