Cortona si ferma. Oggi pomeriggio alle 16 la città si raccoglie nella chiesa di San Domenico per dare l’ultimo saluto a Lucia Lamentini, la cinquantenne travolta e uccisa nella notte tra martedì e mercoledì lungo via della Lebbia, a Lisciano Niccone. La salma è arrivata sabato pomeriggio nella chiesa di San Benedetto, nel cuore del centro storico dove Lucia ha vissuto tutta la sua vita. Era conosciutissima. Insegnante di sostegno, fotografa per passione ereditata dal padre Giorgio, per anni presidente del Circolo Tennis Cortona e cofondatrice dell’associazione culturale Mammuth. Una vita piena, sempre in mezzo agli altri. Figlia unica di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolta e uccisa: ultimo saluto all’insegnante Lucia Lamentini

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