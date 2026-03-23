Traffico Roma del 23-03-2026 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questo pomeriggio ha un forte traffico che sta interessando via Cipro Piazzale Clodio via di Torrevecchia via Salaria & via Po porte traffico anche in via di Tor Cervara in via Tor de Schiavi in via Prenestina Immediatamente dopo il raccordo anulare in via di Torre Spaccata in via Tuscolana in zona Cinecittà traffico infine anche in via della Magliana è sul Raccordo Anulare tra via Laurentina e la via del Mare https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260323file186ce540-f471-476b-a0e5-e37381b94e96PmCADtRuPor2IFTICIa.flac.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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