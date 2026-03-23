Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento tra traffico in via della Magliana in via Aurelia Antica via Aurelia Invia Emo in via Anastasio II Cipro in Viale Vaticano in via Crescenzio Invia l'angelico in via della Pineta Sacchetti Invia l'aria via Puccini e su alcuni tratti di via Tiburtina forte traffico anche in via Po in via Tagliamento sulla circonvallazione della Stazione Tiburtina e su parte del tattoo Urbano della A24 in via di Tor Sapienza e via Collatina e su alcuni tratti di via Prenestina traffico anche in via di Torre Spaccata sulla Togliatti altezza Cinecittà e sulla Colombo in zona Eur https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-03-2026 ore 11:30

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