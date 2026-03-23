Traffico Roma del 23-03-2026 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati lunedì 23 Marzo Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità traffico circolazione sostenuta in queste ore sulla rete viene cittadina in concomitanza con l'inizio delle attività lavorative ma con valori di traffico o decisamente inferiori alla media in virtù della seconda giornata referendaria della conseguente chiusura di molti plessi scolastici sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite Prenestina Ardeatina in carreggiata esterna e rallentamenti tra le uscite Trionfale Ottavia Aurelia nel settore opposto tra la fine lo svincolo per La via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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