Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tocco e costruzione: il doppio strato in cashmere. La vera distinzione di questa maglia risiede nella sua architettura costruttiva, che va ben oltre la semplice funzione di un capo di base. Il modello ‘Crew Cape Knit’ non è una singola maglia lavorata a coste, ma un sistema integrato composto da due elementi sovrapposti: una felpa classica con girocollo e una mantella o gilet che ne avvolge parzialmente la parte superiore del corpo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toteme Maglia ‘crew Cape Knit’: Analisi onesta

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