Toscana e referendum giustizia tutti i risultati nelle province | No avanti ovunque

Firenze, 23 marzo 2026 – La Toscana ha votato No al referendum costituzionale sulla giustizia. Questo in sintesi il risultato regionale del voto. Un orientamento che trova conferma anche nei risultati provinciali, dove il No si è imposto ovunque. Fa eccezione la provincia di Grosseto, unica nella quale lo scrutinio fino alla fine ha registrato un testa a testa con il Sì. Ma ecco dunque nel dettaglio come hanno votato le province toscane con tutti i risultati. Arezzo. Firenze. Grosseto. Livorno. Lucca. Massa Carrara. Pisa. Pistoia. Prato. Siena. N.B.: lo scrutino è in corso, dati in aggiornamento Arezzo. Nella provincia di Arezzo, dove sono state scrutinate 368 sezioni, il No registra un 53,01% contro il 46,99% del Sì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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