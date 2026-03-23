Tornano freddo e pioggia a Salerno | le nuove previsioni

Le temperature sono previste in calo da giovedì con massime non oltre i 12°C. Venti forti giovedì con possibili mareggiate Sulla città di Salerno sole prevalente martedì con leggera variabilità nel pomeriggio, sole anche mercoledì ma dalla sera nubi in aumento con qualche rovescio nella notte. Tempo instabile e freddo giovedì con schiarite e annuvolamenti associati a qualche breve rovescio di pioggia. Più sole venerdì con rischio di un breve piovasco nel pomeriggio poi tenderà a migliorare completamente per sabato e domenica con pochi disturbi e nessuna pioggia. Le temperature sono previste in calo da giovedì con massime non oltre i 12°C. Venti forti giovedì con possibili mareggiate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Epifania tra freddo e pioggia a Salerno: le previsioni meteoAria più fredda di matrice artica raggiungerà la Campania a partire dalla giornata dell’Epifania con un peggioramento generale delle condizioni del...

Leggi anche: Sole e freddo artico, da venerdì pioggia: le previsioni per Capodanno a Salerno e provincia

Meteo Italia domani: perturbazione in arrivo e tempo instabile

Approfondimenti e contenuti su Tornano freddo

Temi più discussi: Meteo, tornano freddo e neve sull'Italia: ecco dove e quando. Le previsioni; Meteo, tornano freddo e pioggia: ecco dove e quando. Le previsioni della prossima settimana; Ribaltone meteo, torna inverno con gelo e neve: da Milano a Roma, stop primavera; Nel fine settimana torna la pioggia su novarese e Vco: le previsioni di 3B Meteo.

Meteo Italia: nuovo impulso freddo con pioggia e neve, le previsioniTornano freddo e neve in Italia a pochi giorni dall'equinozio di primavera. Le previsioni meteo dei prossimi giorni. meteo.it

Tornano freddo e pioggia a Salerno: le nuove previsioniLe temperature sono previste in calo da giovedì con massime non oltre i 12°C. Venti forti giovedì con possibili mareggiate ... salernotoday.it

Meteo Veneto: depressione in arrivo, tornano freddo e maltempo facebook

Neve e freddo tornano protagonisti anche al Sud: imbiancati Abruzzo e Vesuvio, con temperature in forte calo. Nelle prossime ore graduale miglioramento, ma resta alta l’attenzione in montagna. #meteoeradar #neve #montagna #bufera x.com