In Valle d'Aosta alle 23 di domenica ha votato il 44,25% degli aventi diritto. In dettaglio i votanti sono stati 43.340 sui 97.949 cittadini chiamati al voto. Lo ha comunicato la Regione Valle d'Aosta. Con la nomina come rappresentanti di lista hanno «spostato» il seggio dal sud Italia a Torino. È così che quasi cinquemila fuorisede sono riusciti (o lo faranno oggi) a votare al referendum sulla giustizia senza tornare nelle città di origine. «Io non ho votato vicino casa come tanti miei colleghi perché ho fatto domanda tardi, ma ho comunque avuto la possibilità di farlo come rappresentante di lista. Dietro c’è anche una macchina organizzativa significativa, in gran parte legata al mondo della sinistra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Torino, referendum sulla riforma della giustizia in diretta. Cresce l'affluenza a Torino, alle 23 hanno votato il 49,94% degli aventi diritto, il 48,94 in Piemonte

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