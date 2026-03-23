Il racconto di una generazione tramite storie vissute e storie ascoltate che rompono lo specchio giudicante dove si riflettono gli occhi giovani: questo èUn altro pianetadi Toma, l’EP del cantautore uscito venerdì. In un’intervista esclusiva ai nostri microfoni, il giovane artista ha spiegato il suo modo di vedere la musica e la sua direzione artistica. Partendo dalla canzoneDiversa, Giuseppe Toma, in arte Toma, ci porta all’interno delle emozioni che ci fanno crescere. L’EP è un viaggio che mostra i sentimenti nei quali ci rannicchiamo quando tutto intorno a noi muta e corre veloce. Una velocità che a volte schiaccia e divide. Partendo dall’amore hai scelto di raccontare le difficoltà che sin da giovani si iniziano ad affrontare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Toma, ‘Un altro pianeta’: il nuovo EP specchio di un’umanità giovane | INTERVISTA

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