Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Suede Navy e Mesh: la firma Tom Ford sul piede. La silhouette delle Tom Ford ‘Mick’ si distingue per una combinazione di materiali che definisce il concetto di lusso urbano. La tomaia principale è realizzata in suede blu navy, un materiale a pelo corto che offre una finitura opaca e tattile. Questo tessuto è integrato con inserti laterali in mesh, pensati per garantire traspirabilità senza compromettere l’estetica. Tom Ford Sneaker 'Mick' Il gioco dei contrasti e la qualità costruttiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tom Ford Sneaker ‘Mick’: Eleganza Navy, Comfort e Prezzo

Articoli correlati

Leggi anche: Tom Ford Sneaker ‘Jake’: Pelle, Prezzo e Stile

Leggi anche: Tutto su Tom Ford Sneaker Pelle Logo