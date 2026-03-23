Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni  Juventus  Football Club Spa. 2,04 EUR (+1,83%) Ore 1 7.35 del 23 MARZO 202 6. Apertura 2,01 Massimo 2,09 Minimo 1,98 Capitalizz. 849,93 Mln Chiusura prec. 2,08 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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