Tiro a volo 2° Gran Premio di Sporting | Boldrini domina l’Eccellenza a Orvieto Spada regina tra le Ladies

Il viareggino firma il miglior punteggio assoluto con 94100 all’Orvieto Shooting Range. Sul podio anche Katiuscia Spada tra le donne e Samuel Ligi tra gli Junior. Erano 263 i partecipanti alla tappa umbra Orvieto ha ospitato nel weekend del 21 e 22 marzo il 2° Gran Premio stagionale di Sporting, una delle tappe più attese del Percorso di Caccia Itinerante. Al Tav Orvieto Shooting Range sono scesi in pedana 263 specialisti, protagonisti di una due giorni contraddistinta da un livello tecnico elevato e da grande partecipazione. A fare la voce grossa nella classifica generale è stato Filippo Boldrini di Viareggio, autore del punteggio più alto dell’intera giornata. 🔗 Leggi su Sportface.it

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