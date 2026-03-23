“ L’opas di Poste su Tim segna con il ritorno dello Stato azionista l’epilogo più coerente di una storia societaria che è in parte anche un storia del capitalismo italiano. Una integrazione tra una società a controllo pubblico, sana e solida, e un operatore che si è negli ultimi anni riorganizzato attraverso una veste più leggera, certo senza più la rete infrastrutturale, ma focalizzato sui servizi alle imprese e consumatori e le nuove frontiere tecnologiche”. Cosi a LaPresse Luca Picotti, avvocato e saggista, membro dell’Osservatorio Golden Power. Luca Picotti, Golden Power “Non è un caso – dice Picotti- che tra gli obiettivi dell’opas di Poste vi sia una forte valorizzazione degli asset strategici: data center, AI, cyber-security, sistemi intelligenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tim, l’esperto su Opas di Poste: “Ritorno a Stato azionista, epilogo coerente”

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