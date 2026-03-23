"Non siamo nel nostro miglior momento, c’è stanchezza". Nella genuina e gelida analisi di Aleksandar Kolarov, all’esordio da primo allenatore sulla panchina dell’Inter, c’è la fotografia di una situazione preoccupante. Altro che stanchezza. Il motore sta girando al minimo, come se fosse in avaria, e deve sperare in un atterraggio di emergenza per non turbare la sicurezza del volo. Sono i numeri a rimettere in palio uno scudetto che sembrava vinto: due punti nelle ultime tre giornate per una squadra abituata a dominare quasi tutti gli avversari sono un alert acceso; quattro partite senza vittoria, compresa la Coppa Italia, sono un freno a mano tirato sulle ambizioni future. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram scadente, Barella distratto, Dimarco stanco... Inter, hai un problema con i senatori

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