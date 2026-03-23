Inter News 24 Thuram rischia di diventare un rebus: a Firenze arriva un’altra prestazione negativa. I numeri certificano il suo netto calo. Il calo di Marcus Thuram non è più solo una sensazione, ma un dato di fatto certificato da statistiche che descrivono un’involuzione quasi inspiegabile. Sembra trascorso un secolo dalla semifinale d’andata contro il Barcellona, quando il suo colpo di tacco magistrale illuse l’ Inter di Simone Inzaghi. Oggi, la realtà è ben diversa: il numero 9 nerazzurro appare l’ombra del trascinatore ammirato in passato e la sua titolarità è tutt’altro che blindata. Con il rientro imminente di Lautaro Martinez, il tecnico Cristian Chivu si troverà davanti a un bivio, poiché «sembra impronosticabile vedere Pio Esposito in queste condizioni relegato in panchina». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram è diventato un rebus: i numeri dell’attaccante francese certificano un netto calo! Ecco il dato

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Tutto quello che riguarda Thuram è diventato un rebus i numeri...

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