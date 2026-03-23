È da questa premessa che parte Oslo Skin Lab, azienda scandinava pluripremiata fondata da Cecilie Nordstrøm e oggi presente in quindici Paesi nel mondo. The Solution™ Beauty Collagen è una polvere di collagene idrolizzato da assumere ogni giorno, nata per inserirsi con semplicità nella routine e affiancare la skincare con un approccio essenziale. Oslo Skin Lab propone un integratore che unisce praticità d’uso, formula 100% collagene puro e una visione della bellezza contemporanea. Il risultato è un prodotto pensato per chi cerca un approccio semplice, continuativo e in linea con una cura della pelle che parte anche dall’interno. The Solution™ Beauty Collagen favorisce la riduzione dei segni del tempo ma anche della cellulite aiutando ad avere una pelle più elastica e priva di inestetismi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - The Solution™ Beauty Collagen di Oslo Skin Lab

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